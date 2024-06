Mittemellan genombrottet (Brothers) och braksuccén (It Takes Two) släppte Josef Fares och hans Hazelight A Way Out. Ett kompromisslöst co-op-spel som fick fina betyg, men inte i klass med de andra två. En trea blev FZ-betyget när Calle och Jocke spelade som två co-op-kåkfare, på rymmen.

Nu bekräftar Hazelight att spelet sålt i fantastiska nio miljoner. På X skriver studion:

Utvecklingen var en vild resa och spelet var redan en succé när det släpptes. Men inte ens då vågade vi drömma om ATT SÅ HÄR många människor skulle spela vårt spel!

Jo tack, det var mycket förhandsbuzz kring spelet. Inte minst kommer vi ihåg när Josef Fares klev upp på scenen under Game Awards, sa "Fuck the Oscars!" för att sedan visa upp A Way Out. Vi väntar ivrigt på att Hazelight ska visa nästa spel. Det är trots allt några år sedan It Takes Two.

En sak vet vi: det ska avslöjas i år. Gamescom? Game Awards?