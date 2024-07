I slutet av juli släpps Lovestruck-expansionen till The Sims 4, som bland annat kommer med grannskapet Ciudad Enamorada och dejting-appar. Och! Möjligheten till polyamorösa relationer.

Japp, från med snart kan dina simmar dejta flera samtidigt utan att det blir svartsjukedrama. Du kan så att säga både ha kakan och äta den, och poly-möjligheten släpps gratis i samband med en uppdatering. Med andra ord: öppna förhållanden kommer inte vara låsta bakom en betalvägg.

Gratis för alla spelare är det nya "romantiska gränser"-systemet som låter dig anpassa din sims upplevelse med gränser och svartsjuka.

Det skriver EA. Man kan själv definiera gränserna för sina simmar, vilket i praktiken låter de dejta runt utan att påverka andra och/eller andras relationer. Lovestruck-expansionen släpps 25 juli.

Någon gång ska "The Sims 5" släppas också. Det blir free to play. Life by You blir inte alls. Nyligen bekräftade Paradox att man skrotar sin Sims-utmanare. Det känns fortfarande väldigt sorgligt.