Spel blir större och grafiskt tyngre. Därmed tar de längre tid att utveckla. Något som Nintendos big boss Shuntaro Furukawa menar är "oundvikligt". Det säger han i en Q&A med aktieägare.

Spelutveckling är "mer tidskrävande, mer komplex, och mer avancerad". Nintendos strategi för att möta detta är att expandera sina "utvecklarresurser" och göra "nödvändiga investeringar". Nintendos Shinya Takahashi tillägger att företaget lyckas med sin strävan efter att korta ner utvecklingsfaser genom att "stadigt förbättrar utvecklingsmiljön".

Under Switch-eran har Nintendo haft två dokumenterat långa utvecklingsfaser. Dels Zelda: Tears of the Kingdom som bekräftades 2019 och släpptes fyra år senare, men framför allt Metroid Prime 4. Det bekräftades 2017 och ska släppas 2025 – men det är värt att tillägga att spelet hunnit byta utvecklare och gått tillbaka till ritbordet. Sådana ting spelar förstås också in.

Kanske är långa produktioner inte "oundvikliga". Den före detta Sony-toppen Shawn Layden har talat om att dagens spel är alltför stora – särskilt som dagens gamers till skillnad från förr snarare är rika på pengar än tid. Lösningen är kortare spel och fokus på gameplay snarare än grafik.