Tidigare under veckan publicerade Forbes en artikel där de listade en hel del ikoner från nyligen släppta The First Descendant, som var lite väl lika ikonerna i Destiny 2. En del menade att både The First Descendants och Destiny 2:s ikoner baseras på ett ikonpaket från en webbplats, men det verkar snarare som att webbplatsen ifråga mer eller mindre har kopierat Destiny 2:s ikoner.

Nu har The First Descendats utgivare, Nexon, svarat på anklagelserna, och säger att de verkligen gillar och respekterar andra spel i looter shooter-genren, och att Destiny 2 har varit en av deras inspirationskällor. Vidare säger de sig ta problemet med ikonerna på stort allvar och kommer att justera dem för att säkerställa att "bilder som kan verka liknande tydligt speglar vårt spels unika identitet".