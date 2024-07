I går släpptes looter-shootern The First Descendant på Playstation 4/5, pc, Xbox One och Xbox Series X/S. Och det blev en hel del som tittade in. Som mest har spelet haft 229 000 samtidiga spelare på Steam, och i skrivande stund sitter nästan 170 000 och lirar.

Men allt är inte guld och gröna skogar, för spelarna på Steam är inte helt nöjda med spelet. 55 procent har gett tummen ner, vilket resulterat i ett "blandat" omdöme. En av de främsta anledningarna till klagomålen är spelets mikrotransaktioner – både kring mängden som erbjuds och att personer som betalat för spelets valuta inte har fått den.

På spelets Discord uppger utgivaren Nexon att det skett en fördröjning i leveransen av köpt valuta och att de jobbar på alternativa lösningar för att snabba på den. De utlovar även någon form av kompensation.