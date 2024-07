Förr månaden utannonserades The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, där Zelda får stå i rampljuset som den huvudsakliga spelbara karaktären. Men Link kommer inte bara att stå vid sidlinjen, för en åldersmärkning från ESRB säger annat.

De har märkt spelet som "E 10+" och beskriver det som ett äventyrsspel där man i rollen som Zelda försöker försegla revor som öppnats upp i Hyrule och rädda Link. Men texten nämner även att man som Link kommer att använda svärd och pilar för att besegra fiender, så Link kommer också att vara spelbar.

I vilken utsträckning vet vi inte, men baserat på utannonseringstrailern spekuleras det i att man spelar som Link i spelets inledning, varpå Zelda tar över. En annan teori är att man efter spelets sluttexter kan påbörja en ny runda och då spela som Link, med förmågor som låter honom ta sig förbi de hinder i spelet som annars kräver Zeldas förmåga att frammana saker och varelser.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom den 26 september på Switch.