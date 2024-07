Gillar man Supermassive Games filmiska skräckberättelser så blir det mer av den varan, och för nästa spel har de slagit ihop sina påsar med Behavior Interactive, vilket innebär att The Casting of Frank Stone utspelar sig i Dead by Daylight-världen.

I den senaste trailern får vi se hur ett gäng 80-talsungdomar ger sig kast med att spela in en skräckfilm i ett övergivet stålverk. Problemet är Frank Stone – en sadistisk mördare som fortfarande hemsöker orten. Vi kan nog utgå ifrån att inspelningen inte kommer att gå som planerat och att ond, bråd död väntar en del av ensemblen.

Trailern kommer även med släppdatumet 3 september 2024, då The Casting of Frank Stone släpps på Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.