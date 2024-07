Efter en lång och inledningsvis skumpig resa har No Man's Sky nåt version 5.0 i och med uppdateringen Worlds Part 1. Sean Murray på Hello Games har under de senaste dagarna gett kryptiska ledtrådar på X, och det var alltså det här som de hänvisade till.

Uppdateringen siktar på att förbättra det som redan finns i spelet, såsom vatten, som nu har reflektioner såväl som vågor som reagerar på vädret. De har även implementerat ny molnteknik som möjliggör mer detaljerade moln och väderlekar, och vindsimulering ser till att stormar blir riktigt inlevelsefulla.

Vissa tropiska planeter har även berikats med svävande öar, så nu finns möjligheten att bygga baser med oöverträffad utsikt. Spelet har även fått bättre skuggor, hybrider mellan djur och växter, och nya inslag i öken- och ismiljöer.

Även saker under huven har förbättrats för att göra spelet snyggare, mindre tungdrivet och mer snabbladdat. Mer info om dessa och de andra tillskotten hittar ni här.