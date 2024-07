Fallout-serien på Amazon Prime Video har hyllats till höger och vänster, och lett till en rejäl uppsving för bland annat Fallout 76. Att det blir en till säsong är redan spikat, och kommer att inkludera deathclaws och annat som är ikoniskt för spelen.

Men innan dess blir det potentiellt fler hyllningar, för serien har nominerats till 16 Emmy-priser. Några av de tyngre av dessa inkluderar Outstanding Drama Series, Outstanding Writing For A Drama Series och Outstanding Lead Actor In A Drama Series, där det sista gäller Walton Goggins i rollen som The Ghoul.

Nomineringarna är:

Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes

Outstanding Stunt Coordination For Drama Programming

Outstanding Production Design For A Narrative Period Or Fantasy Program (One Hour Or More)

Outstanding Picture Editing For A Drama Series

Outstanding Main Title Design

Outstanding Period Or Fantasy/Sci-Fi Makeup (Non-Prosthetic)

Outstanding Prosthetic Makeup

Outstanding Lead Actor In A Drama Series

Outstanding Drama Series

Outstanding Sound Editing For A Comedy Or Drama Series (One Hour)

Outstanding Sound Mixing For A Comedy Or Drama Series (One Hour)

Outstanding Special Visual Effects In A Season Or A Movie

Outstanding Stunt Performance

Outstanding Writing For A Drama Series