Den spanska youtubern Extas1s har prickat rätt med en del förutsägelser tidigare – bland annat angående Octopath Traveler 2:s släpps på Game Pass – och nu har han bjudit på ytterligare en läcka. Det är Dave the Diver som han menar ska släppas på Xbox Game Pass denna månad. Det är i sig trevliga nyheter, men extra välkommet eftersom spelet hittills inte har varit spelbart på Xbox.

Dave the Diver släpptes under 2023 till väldigt fina betyg och omdömen från spelare, och hade vid sin senaste avstämning sålts i över tre miljoner exemplar. I spelet axlar rollen som livsnjutaren Dave, som går med på att öppna en sushirestaurang tillsammans med kocken Bancho. Det kräver dock färsk fisk, och Dave stöter på en hel del äventyr och intriger både ovan och under ytan.

Det är som sagt bara rykten, och vill man läsa om bekräftade Game Pass-spel som släpps denna månad kan man spana in Mortaignes tråd.