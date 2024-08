Insmugen i slutet av fredagens THQ Nordic-sändning fanns en teaser för Darksiders, actionäventyrsserien som legat i dvala sedan 2018. "Be prepared to ride again..." avslutas filmen, och antyder därmed att Darksiders 4 (eller vad det kan tänkas heta) är på gång.

Oavsett vad som väntar så görs projektet av Gunfire Games, studion som gjorde Darksiders 3. Inga datum, plattformar eller annat, så det kanske kan dröja ett tag innan vi får ett relasedatum. Men har vi väntat sex år så klarar vi nog ett tag till.