Uppdatering: Vinnarna är utsedda!

@Soolar

@cyax

Stort grattis!

Första nyheten: I enlighet med tidigare löften har Blizzard rullat ut säsong 5 i Diablo IV. Namnet är Season of the Infernal Hordes och den frestar bland annat med ett nytt horde-läge att lira ensam eller med en vän. All info om säsong 5 läser du här.

Passande nog har vi två Battle Pass-koder att dela ut! Om du vill ha en skriver du "Battle Pass!" i en kommentar till denna nyhet senast torsdag den 8/8, och sen utses vinnarna på fredag. Koderna skickas i privat meddelande.