På tisdag börjar den femte säsongen i Diablo IV. Season of the Infernal Hordes heter den, och huvudgrejen är horde-spelläge vid namn – just det – Infernal Horde. Där besöker du helvetet, själv eller med en co-op-vän, för återkommande slakt av demoner. Efter varje våg får du/ni välja belöningar, och svårighetsgraden ökar hela tiden. Det är ett engame-läge, så du behöver vara tier 3 för att lira. Det kommer finnas kvar när säsongen är slut.

Nya items att jaga. Mmmmm...

Blizzard berättar mer om innehållet i säsongen i videon ovan, eller så läser du om det här. Säsong 5 släpps alltså på tisdag, den 6 augusti.