Five Nights at Freddy's: Into the Pit är inte ett traditionellt FNAF-spel, utan en pixlig sidoskrollare. Skräcktemat är dock kvar, och de ser ut att kunna bli riktigt ruskigt.

Spelet släpps i dag på pc och har inför det fått en släpptrailer som ni ser ovan. Man spelar som Oswald, som är trött på sitt gråa liv och önskar sig lite spänning. Det är just vad han får på Freddy Fazbears pizzeria, där han ger sig ner i bollhavet och upptäcker att han kan resa tillbaka i tiden. Denna möjlighet nyttjas sedan för att lösa pussel och samla ledtrådar för att han ska lyckas rädda både sig själv och andra.

Omdömena på Steam ser riktigt bra ut såhär strax efter släppet och ligger på 96 procent upptummar, vilket är "överväldigande positivt".

Spelet kommer alltså bara till pc i dag, men utvecklaren Mega Cat Studios har sagt att de siktar på att släppa det på Playstation, Xbox och Switch senare under månaden.