En trailer för det kommande spelet Five Nights at Freddy's: Into the Pit har läckt, och skaparen Scott Cawthon har gett sin välsignelse till att snacka om det. På Reddit skriver han att han helst hade velat hålla det hemligt lite längre till, men att det är lugnt att prata om det nu när det är avslöjat.

Han säger att spelet varit under utveckling väldigt länge, att han är väldigt stolt över det och att det blir ett spel som firar FNAF:s 10-årsjubileum, som alltså är i år. Trailern avslöjar även att det är ett spel som tar ut svängarna lite, eftersom det har ett sidoskrollande upplägg med pixelgrafik.