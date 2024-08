Ryktet har skvalpat, och nu är det klart - Indiana Jones and the Great Circle släpps även till Playstation 5. Någon gång framåt våren 2025 ska spelet, som ju ägs av Microsoft, komma också till Sonys konsol, precis som Sea of Thieves och ett par andra spel gjort i år.

Men först ska spelet ut till pc och Xbox Series. Och det sker den 9 december. I tid till de flesta GOTY-utmärkelser, får man hoppas. Om det nu tar sig så långt när spelåret 2024 ska sammanfattas. Trailern ovan, där Troy Baker guidar oss, kanske ger en antydan.