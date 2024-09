Croc: Legend of the Gobbos släpptes 1997 och fick finna sig i att stå lite i skuggan av spel som Crash Bandicoot och Spyro the Dragon. Så när Crash och Spyro gjort bejublade comebacker på sina håll har Croc-fansen fått knyta nävarna i fickan och muttra – men inte nu längre!

Croc kommer tillbaka!

En Croc-remaster kommer släppas i år till pc och "konsolerna". Inga fler detaljer än så får vi. Vad som gör det hela lite extra speciellt är att det är samma studio som står bakom nyversionen. Japp, Argonaut Games är tillbaka efter en paus på tjugo år. Man hälsar att den nya iterationen främst kommer vara en publicerande kraft med utvecklarsamarbeten. Det är också oklart hur många, om ens några, originalnamn finns kvar. Men så länge vi får mer Croc...? Kört hårt, säger jag.

En första trailer ser du ovan. Vi får skäl att återkomma när datum specificeras.