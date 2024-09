Det där med hur The Legend of Zeldas tidslinje hänger ihop skulle kunna behandlas i tusentals arga videor med motsägande åsikter. Nintendo är dock behjälpliga och har nu gjort det lite enklare att få allt att gå ihop, även om det säkerligen kommer att ge upphov till en del sura miner också.

Spaningen står Vooks för, som i ett bås på Nintendo Live 2024 i Sydney har sett en ny, officiell tidslinje. Där avslöjas det att de har knoppat av Breath of the Wild och Tears of the Kingdom från resten av spelen, vilket mer eller mindre innebär att de existerar i en egen tidslinje.

Tryck på länken ovan för att se hur Nintendo tycker att alla äventyr i Hyrule hänger ihop.