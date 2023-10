Artikeln innehåller spoilers för The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom står sig som ett av årets största spelsläpp, och lovorden har haglat över Links senaste äventyr. Det utspelar sig som bekant i samma spelvärld som föregångaren (om än utökat både ovan och under jord), och något som mången spelare har undrat är varför Sheikah-tekniken från det första spelet tycks vara som bortblåst.

Nu har Tears of the Kingdom-regissören Hidemaro Fujibayashi tagit bladet från munnen och gett oss ett svar på det, även om det är ett rätt luddigt sådant. Spoilers för Breath of the Wild nedan, så pass på.

Till The Telegraph säger han att den helt enkelt försvann efter att "kalamiteten" besegrats. Folket i Hyrule bevittnade detta och förstod inte helt varför Sheikah-tekniken försvann, men antog att den hade uppfyllt sitt syfte i och med att kalamiteten var borta.

Att tekniken plötsligt försvann ska heller inte ha varit särskilt uppseendeväckande för Hyruleborna, eftersom märkliga saker och händelser är mer eller mindre vardagsmat för dem, enligt Fujibashi.