I går släpptes The Casting of Frank Stone – ett spel utvecklat av The Dark Pictures-skaparna Supermassive Games, fast i Dead by Daylight-världen. Recensioner har också börjat trilla in, och det ser bra, fast inte jättebra, ut.

I skrivande stund ligger snittet på Metacritic på runt 70 av 100, medan det ser något mer negativt ut på Steam, där spelet har 63 procent upptummar och därmed ett "blandat" omdöme. Ett vanligt förekommande klagomål är att spelet är dåligt optimerat, medan andra helt enkelt inte gillar handlingen.

Spelet utspelar sig på orten Cedar Hills under tre olika tidsperioder, däribland inspelningen av en skräckfilm. Spelmekaniskt lär man känna sig som hemma om man gillar Supermassives andra spel.