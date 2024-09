Ett nytt gratis DLC till Owlcats Pathfinder: Wrath of the Righteous har släppts och det är lite av en oväntad överraskning. Det nedladdningsbara materialet är nämligen vara en crossover med det pixelbaserade rougelit-spelet Children of Morta.

Owlcat säger att de försökt fånga känslan i Morta, såväl karaktärernas personlighet som världen de kommer ifrån, men även jobbat på att integrerat allt i Wrath of the Righteous.

DLC:t innehåller ett nytt område att besöka plus John och Lucy som är två karaktärer från Children of Morta. Utöver detta kommer vi även få ett specifikt uppdrag som involverar John och Lucy.

Innehållet finns tillgängligt nu på PC, Xbox och PS. Däremot får Switch-ägarna vänta lite till då utvecklarna fortfarande jobbar på det.