Kultklassikern Little Big Adventure ska få en remake under namnet Little Big Adventure – Twinsen's Quest, och den släpps faktiskt i november.

Men redan i dag kan man testa denna nystöpta version av spelet, eftersom en demo har släppts på Steam. Men den kommer inte att förbli tillgänglig fram tills att spelet släppts utan bara en vecka framåt, så var på hugget om du vill klämma på det.

Demon består av spelets inledning, men sparfilen kommer inte gå att föras över till det färdiga spelet. I december är det för övrigt 30 år sedan originalspelet släpptes, så det passar onekligen bra att släppa remaken i hyfsat nära anslutning till det.