I veckan bekräftades Ghost of Yōtei till PS5, drygt fyra år efter Ghost of Tsushima. Sucker Punch började planera för uppföljaren redan innan releasen av förra spelet. (Självförtroende!) Och nu känner man sig trygg med att "Ghost of" är en Playstation-serie i stil med God of War och Horizon. Det berättar de konstnärliga ledarna Nate Fox och Jason Connell för New York Times.

Det kommer komma (åtminstone) en film och "andra spinoffs". Men nu är fokus på Yōtei.

Uppföljaren äger rum 1603, mer än 300 år efter Tsushima. Du kommer slåss med katana, men också gevär. Connell säger att en prövning med open world är att inte fastna i upprepningar.

En utmaning med att skapa ett open-world-spel är den repetitiva naturen av att göra samma sak om och om igen. Vi ville balansera det och hitta unika upplevelser.

Något som förstås är fina ord, men som undertecknad just kritiserade i FZ-recensionen av förra spelet. Ghost of Yōtei släpps till PS5 nästa år. Pc...? Det har Sony inte yppat minsta lilla knyst om.