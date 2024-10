Silent Hill 2 är förmodligen den (o)heligaste skräckgraalen vi har. Med tanke detta och på hur kvaliteten rasade efter trean har det funnits nerver kring remaken. Vi har dessutom fått vänja oss vid att Konami fattat en del, ähum, tvivelaktiga beslut. Men! Silent Hill 2-remaken får bra betyg.

Riktigt bra! Efter 24 recensioner ligger snittet hos Opencritic på 86. Metacritic vill inte vara sämre. Tvärtom: 47 recensioner ger snittet 87 på PS5, medan pc-versionen får 88 (men få recensioner).

Polska Bloober Team utvecklar. De har gott om skräckiga spel på cv:et – Layers of Fear, Blair Witch, The Medium – men deras verk landar ofta på runt 75 i snitt på jämförelsesajterna. Ibland till och med under 70. 86–87 för Silent Hill 2 är därmed det bästa de gjort i det avseendet.

Dessutom är det Silent Hills högsta snitt sedan, just, tvåan från 2001.

FZ har ännu inte fått spelet, men du kan vara trygg med att vi kommer att recensera spelet.