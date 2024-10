Den 20 november är det äntligen dags för Stalker 2, efter en riktigt svår utveckling. Men de ursprungliga tre spelen lever än och släpptes till Playstation 5 och Xbox Series X/S i form av paketet Stalker: The Legends of the Zone (och även var för sig).

Spelen ska dessutom släppas till Nintendo Switch och nu vet vi vilket datum det är som gäller. Det kommer dessutom lite tidigare än planerat, den 31 oktober istället för i november.

Spelen det rör sig om är Stalker: Shadow of Chornobyl, Stalker: Clear Sky och Stalker: Call of Pripyat. Switch-versionerna ska ha fått förfinad grafik och ett anpassat skjutsystem med gyro-kontroller och touch-gränssnitt.