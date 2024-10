Enligt The Verge kommer Microsoft snart att expandera sin Xbox Cloud-tjänst nästa månad med en efterfrågad funktionen. Fram till nu har det enbart gått att streama valda Game Pass-titlar via Xbox Cloud, men från och med november kommer det gå att streama alla titlar du har i ditt bibliotek. Enligt The Verge kallas projektet ”Projekt Lapland” och ska som sagt sjösättas nästa månad.

Att streama hela ditt spelbibliotek har varit en funktion som Microsoft velat introducera redan 2020 när xcloud lanserades. Men det har dock fått vänta då det inte är helt lätt att med infrastrukturen runt funktionen. Även om tjänsten lanseras så kommer vissa spel fortfarande inte gå och streama på grund av problem med licenser.

Enligt The Verge så kommer funktionen lanseras först för Xbox Insider-testare i november och kommer sen expanderas mot fler användare och fler spel