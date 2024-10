I november är det 30 år sedan Warcraft: Orcs and Humans släpptes och markerade starten på en omtyckt RTS-serie, som sedermera har gett upphov till världens största MMO, ett omtyckt kortspel, en inte lika omtyckt film och en hel del annat.

Det ska givetvis firas, vilket bland annat görs i form av en livesändning vid namn Warcraft 30th Anniversary Direct stream. Den äger rum den 13 november kl. 19.00 och lovar att ha något för alla, vare sig man begav sig in i Azeroth för första gången i Orcs and Humans, är en inbiten World of Warcraft-spelare eller gillar att ta ett parti Hearthstone då och då. De nämner även "överraskningar", så kanske kan det ske någon form av utannonsering?

Efter showen ska vi även få se konserten World of Warcraft: 20 Years of Music, framförd av 21st Century Orchestra och tre körer i Schweiz.

Båda showerna kan man bland annat se på Youtube och Twitch.