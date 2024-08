World of Warcraft: The War Within är här, och WoW-bossen Holly Longdale hävdar inför tionde expansionen att man lärt sig av den åttonde. Shadowlands mottogs till en början positivt men kritiken växte undan för undan gällande spelmoment sent i upplevelsen som mottogs sämre.

Longdale säger till PC Gamer att expansionen "inte var nog" och "inte hade rätt innehåll". De borde lyssnat på spelarna, säger hon och menar att speldesign inte är vad det var.

Vi borde lyssnat mer på spelarna. Jag tror att spelutveckling ofta inte ens var ett riktigt jobb tidigare. Det var en grupp otroligt passionerade nördar som försökte lista ut hur man kunde göra om bordsrollspel till 3d. Så jag tror att mycket byggde på deras bästa instinkter.

Nu ska man ha lärt sig att lyssna bättre och vara mer observanta, lovar Longdale. Man har teknologin för detta. Att exempelvis balansera om en klass, kan rubba balansen för "allt annat". Med Shadowlands dröjde man för länge med nytt innehåll – och det man levererade var "inte rätt". Det är en läxa man tagit med sig till The War Within.

Men som man brukar säga: upp till bevis. Handlingar smäller högre än ord.