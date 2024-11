Compulsion Games bjöd på ett riktigt intressant koncept som inte nådde hela vägen fram i We Happy Few, och vi får hoppas att de lyckas knyta ihop säcken på ett bättre sätt med kommande South of Midnight.

Det är ett actionäventyr som utspelar sig i USA:s djupa söder, fast med en stor portion magi och märkliga varelser från folksagornas värld. Det ska släppas nästa år på Xbox Series X/S och pc, och nu har de gett oss en titt på hur spelet blev till verklighet.

Handlingen följer huvudkaraktären Hazel, som vaknar i denna alternativa verklighet efter en orkan och axlar rollen som en "vävare", som lagar brustna band och andar med magi. Spelmekaniskt spelar vi ur tredjepersonsvy och animationsstilen för tankarna till stop-motion.