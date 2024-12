När det kommer till pusselspel så är The Talos Principle en favorit för många (som fick en uppskattad uppföljare förra året), och nu meddelar Devolver Digital att spelet ska få en remaster nästa år. Den kallas för The Talos Principle: Reawakened och har utvecklats i Unreal Engine 5, snarare än originalets Serious Engine 4.

Det innebär betydligt vackrare grafik, men de har även gett oss lite andra nyheter att se fram emot. Dessa inkluderar det nya kapitlet In the Beginning såväl som nya verktyg för moddare att skapa egna pussel med (endast på pc). Därtill kan man lyssna på kommentarer från utvecklarna medan man lirar, för att få reda på lite mer om utvecklingen.

The Talos Principle: Reawakened släpps "tidigt 2025" på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S, och inkluderar även expansionen Road to Gehenna.