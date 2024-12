Under The Game Awards avtäcktes äntligen The Witcher IV, med Ciri i huvudrollen. Många ifrågasatte dock huruvida hon faktiskt är en riktig witcher, eftersom det har sagts att bara unga pojkar kan överleva ritualen "Trial of the Grasses", som gör folk till witchers.

Till IGN säger dock spelregissör Sebastian Kalemba att Ciri har genomgått den ökänt smärtsamma processen, som har gjort henne till en mäktig och motståndskraftig krigare. Hur hon överlevde processen är oklart, men onekligen något vi kommer att få förklarat för oss i spelet.

Eftersom Ciri precis har börjat sin karriär som monsterjägare kommer vi dessutom att få större möjligheter att forma henne än vi hade med Geralt, som redan var rutinerad i rollen när vi axlade manteln som honom.

Och på tal om Geralt så är det nu bekräftat att han är med i spelet och att det var hans röst vi hörde i slutet av Game Awards-trailern. CDPR vill dock inte gå in på vilken roll han kommer att spela, utan vi får hålla oss till tåls.