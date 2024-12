Överlevnadsspelet The Lord of the Rings: Return to Moria släpptes under 2023 (och 2024 för vissa plattformar) och släpptes till hyfsade men inte jättehöga omdömen. Om man ännu inte inhandlat det och är sugen på att ge sig ner i djupen, skänker Epic Games Store bort det fram till torsdag.

Precis som namnet antyder har dvärgarna kallats tillbaka till gruvstaden (gravkammaren?) Moria för att ta tillbaka det tidigare storslagna riket. Rent spelmekaniskt innebär det ett överlevnadsupplägg där man samlar resurser, bygger grejer, får bättre utrustning och tar sig djupare ner i djupen.