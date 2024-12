Warren Spector – mannen bakom spel som System Shock och Deus Ex – och Otherside Entertainment avtäckte ett nytt spel under The Game Awards, och det är ett försök att kombinera immersive sim med multiplayer, vilket testats tidigare i spel som Deathloop.

Thick as Thieves är nämligen ett PvPvE-spel där man i en storstad anno tidigt 1900-tal agerar mästertjuv som bryter sig in hos diverse mål för att komma över dyrgripar och hemligheter. Men utöver datorstyrda karaktärer måste man även konkurrera med andra spelare.

I en intervju med Pcgamer säger Spector att han länge tänkt att det logiska steget för immersive sim-genren är multiplayer, vilket bland annat grundas i hans strävan efter att återskapa känslan från hans första D&D-omgång. Spelet har dessutom ett live service-upplägg, vilket även det var något han lät sig övertygas om eftersom en designer beskrev det som: "D&D-modellen, helt enkelt".

Thick as Thieves släpps under 2026 på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S.