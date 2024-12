Nintendo är jäkligt bra på att hålla koll på att deras egna varumärken inte missbrukas på något sätt, men på den egna plattformen Eshop är det lite mer vilda västern. Förra året dök det upp en kopia av The Last of Us (som i sinom tid togs bort), och nu är det mysiga Unpackings tur.

På Bluesky skrev en av spelets utvecklare, Wren Brier, för 18 dagar sedan ett inlägg där han visade fem olika spel på Eshop som inkluderade det varumärkesskyddade namnet Unpacking, inklusive Unpacking: Deluxe Edition och Unpacking: New Chapters. Utöver det har spelen även kopierat spelmekaniken från grundspelet, och målet är uppenbarligen att lura folk att tro att det är officiella spel från samma utvecklare.

Nu har det alltså gått över två veckor sedan de rapporterade kopiorna, men Nintendo har fortfarande inte gjort något eller svarat, skriver Brier.