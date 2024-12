Tidigare under månaden hade den första halvan av den första säsongen av Secret Level premiär på Amazon Prime Video, och i går släpptes resten av avsnitten. Och bra verkar det ha gått. Enligt det officiella X-kontot ska den ha fått "störst debut för en ny animerad serie" på plattformen.

Det innebär att serien har fått grönt ljus för en andra säsong, men vi har ännu inga uppgifter om vilka spel och serier som kommer att behandlas. Hittills har vi fått se:

Dungeons & Dragons: The Queen's Cradle

Sifu: It Takes a Life

New World: The Once and Future King

Unreal Tournament: Xan

Warhammer 40,000: And They Shall Know No Fear

PAC-MAN: Circle

Crossfire: Good Conflict

Armored Core: Asset Management

The Outer Worlds: The Company We Keep

Mega Man: Start

Exodus: Odyssey

Spelunky: Tally

Concord: Tale of the Implacable

Honor of Kings: The Way of All Things