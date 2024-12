Microsoft har en hel del tunga titlar på gång, fick vi veta under Xbox Showcase i juni. Och det lutar åt att de kommer visas upp och kanske få releasedatum i januari.

De två senaste åren har företaget nämligen kört Xbox Developer Direct-shower under månadens andra halva, där vi fått se flera kommande projekt. På gång är Doom: The Dark Ages, Fable, Gears of War: E-Day, The Outer Worlds 2 och South of Midnight, så kanske får vi datum och trailers från dessa. Möjligen skymtar även spel som Perfect Dark och Clockwork Revolution förbi om showen blir av.

Hi-Fi Rush avtäcktes och släpptes på Dev Direct 2023.

Developer Direct 2023 ägde rum onsdag den 25 januari och 2024-varianten torsdag den 18:e. Så sikta in förväntningarna på vecka 4 nästa år. Och håll en tumme för att Microsoft håller på traditionen.