From Software passade på att lite överraskande utannonsera Elden Ring-avstickaren Elden Ring: Nightregin under TGA. Informationen om spelet var knapp, men vi fick vet att det är ett sammarbetsspel för tre spelare och att det kommer utspela sig i Limveld (alternativt universum till Limgrave).

Enligt regissören Junya Ishizaki kommer spelet även innehålla fiender från andra From Software-spel. Det är oklart exakt vilka spel han pratar om, men i trailern kan man bland annat se The Nameless King från Dark Souls 3 och fansen tror även de sett The Centipede Demon och Dukes Dear Freja från Dark Souls respektive Dark Souls 2.