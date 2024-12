Tidigare i år utannonserades Shadowveil: Legends of the Five Rings – en rollspelsvärld som tidigare endast varit vigd åt fysiska kort- och rollspel. Tidigare under månaden fick vi en kort gameplay-trailer för spelet, som ni ser ovan.

Spelet bygger på taktiska realtidsstrider där man använder kort för att hjälpa sina trupper på traven. Snarare än att styra deras handlingar i strid får man som spelare planera i förväg och sedan se trupperna utkämpa striderna på egen hand.

Det hela har ett roguelite-upplägg där man ger sig ut på expeditioner, och målet är så klart att ta sig längre för varje omgång.

Shadowveil: Legend of The Five Rings släpps första kvartalet 2025 på pc.