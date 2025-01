Postal-serien har aldrig riktigt varit uppe och sniffat på toppbetygen i spelmedia, utan har väl mest försökt att vara kontroversiella för det kontroversiellas skull. Men många gillar dem, och är man intresserad av det ramaskri som utlöstes från och med det första spelet så är utvecklaren Running with Scissors på väg att släppa en dokumentär.

Den heter Going Postal: The Legacy Foretold och är tänkt att släppas våren 2025. Den ska lanseras "digitalt" och det går även att förhandsboka ett signerat bluray-exemplar, så det låter inte som att det är nåt de kommer att släppa gratis via Youtube eller liknande.