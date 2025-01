Dyra spelpriser är vi alla smärtsamt medvetna om. Men de kostar också att tillverka. Och dyrast hittills (där det finns uppgift om tillverkningskostnad) är Call of Duty: Black Ops Cold War. Actionrökaren från 2020 kostade 700 miljoner dollar.

Det är Game File som serverar siffran. Den hämtas från rättegångsuppgifter om en skolskjutning, och kommer från Activisions Patrick Kelley. Vi får även veta att CoD: Modern Warfare från 2019 kostade 640 miljoner dollar och att Black Ops 3 (2015) gick loss på 450 miljoner. Siffrorna gäller kostanden för spelets hela livslängd, det vill säga både utveckling och underhåll. Kostnaden för marknadsföring ingår däremot inte.

Det är sällsynt att utvecklingskostnaden för ett spel blir offentlig. Men 2023 slarvade Sony, vilket avslöjade att The Last of Us Part 2 kostade 220 miljoner dollar och Horizon Forbidden West 212 miljoner. Där framkom även att en Call of Duty-titel drog in 800 miljoner dollar bara på Playstation år 2021.

Vilket spel som faktiskt är historiens dyraste att ta fram är okänt. Men man kan anta att ett visst GTA VI inte är alldeles billigt.