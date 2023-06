Domstolsvändorna fortsätter för Microsoft i deras kamp för att få grönt ljus att köpa Activision i USA, och även Sony har bidragit med intressanta dokument. Den senaste omgången blev dock mer intressanta än Sony tänkt sig, eftersom den som har censurerat känsliga uppgifter har använt en riktigt dålig märkpenna. Det har lett till att en del siffror blir synliga efter att man har skannat dokumenten.

The Verge tog tillfället i akt att ladda ner dokumenten, som bland annat visar att Horizon Forbidden West kostade 212 miljoner dollar (motsvarande 2,28 miljarder kronor med dagens växelkurs) och utvecklades under fem år av runt 300 anställda. The Last of Us Part II kostade i sin tur 220 miljoner dollar (2,37 miljarder kronor) och utvecklades av runt 200 anställda.

Mest relevant för den pågående utredningen av Activision-affären är nog Sonys uppgifter om hur Call of Duty presterar på deras plattform. Dokumentet tar upp uppgifter från 2021, men det är inte alla siffror som är fullt synliga. Klart står i alla fall att själva grundspelet drog in 800 miljoner dollar (8,6 miljarder kronor) åt dem bara i USA under 2021.

Den totala intäktssiffran (inklusive prenumerationer och annat) kan vara 13,9 eller 15,9 miljarder dollar, men det går inte riktigt att se. Klart står åtminstone att det är en riktig kassako. Ett annat intressant faktum är att en miljon av Playstation-spelarna endast spelar Call of Duty, medan sex miljoner lägger över 70 % av sin speltid på serien.