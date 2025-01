Astro Bot har kammat hem ytterligare en årets spel-utnämning, denna gång vid New York Game Awards. En av värdarna för tillställningen var ingen mindre än Reggie "My Body is Ready" Fils-Aimé – före detta vd för Nintendo of America.

Det stod mellan Astro Bot, Balatro, Final Fantasy VII Rebirth, UFO 50, 1000xResist, Indiana Jones and the Great Circle, Metaphor: Refantazio och EA Sports College Football 25. Men det gick alltså till Sonys och Team Asobis plattformsspel.

Under kvällen kände sig Fils-Aimé också tvungen att hylla spelet, med orden:

Jag måste medge att Astro Bot nästan överträffade Nintendo på hemmaplan.

Bara nästan alltså, men han är å andra sidan rätt jävig i frågan.