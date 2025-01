Det verkar vara svårt att väcka Capcoms odöda till liv på den stora vita duken. Efter Paul W.S Anderssons Resident (Milla) Evil-serier på sex filmer försökte det göras både en film-reboot och en serie. Båda hade ambitioner och man lovade något som skulle vara närmare spelen än Pauls versioner. Filmen Welcome to Raccoon City kan som bäst beskrivas som “ok” medan Netflix-serie nosar på den lägre betygsskalan.

The Hollywood Reporter rapporterar nu att det ska göras ett nytt försök. Denna gång ska Zach Cregger (Barbarian) stå för regi. Shay Hatten kommer vara med och skriva manus och han har stått bakom filmer som John Wick: Chapter 4 och Army of the Dead. Det är i skrivande stund fyra studios som bjuder på filmen varav två av dem är Netflix och Warner Bros.

Tack för nyhetstipset @Gertzy