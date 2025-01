Like a Dragon-serien är inte rädd för att ta ut svängarna, och blotta namnet på nästa spel försäkrar att det inte blir nåt undantag. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii släpps den 21 februari och har alltså pirattema, och vad är pirater utan plundrande till havs?

I den senaste trailern får vi se hur det går till när man tar upp kampen med andra fartyg och möjligen även de skräckinjagande monster som gömmer sig i djupen. Det finns en hel del möjligheter att skräddarsy sitt skepp, och vill man se ut som en flytande hawaiiskjorta med laserkanoner å funkar det alldeles utmärkt.

Det går även att borda andra skepp tillsammans med sin besättning för att på så sätt prygla motståndarna.

21 februari alltså, på pc, Playstation 4/5, Xbox One och Xbox Series X/S.