"Att hålla spel borta från andra plattformar är inte vägen för oss. sa Xbox-chefen Phil Spencer tidigare i veckan. Och han menar allvar, för nu står det klart att Forza Horizon 5 släpps till Playstation 5 i vår.

PS5-varianten får samma innehåll och det blir cross-play mellan alla plattformar (Xbox Series, pc, PS5). Forza-serien är ett av Xboxens starkaste varumärken, och Horizon-avknoppningen (den är open-world och arkadigare) har gjort stor succé hos både köpare och kritiker (det fick 4 av 5 här) sedan den släpptes hösten 2021.

Man kan notera att lika Xbox-utgivna Indiana Jones and the Great Circle också begår PS5-premiär under våren.

Spännande tider för bilintresserade på PS5, då det inte finns något riktigt i samma genre.