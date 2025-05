Fromsoftware har slutit avtal med filmbolaget A24 om att göra film av Elden Ring. Projektet har börjat få lite konturer, då det står klart att Alex Garland regisserar. Det rapporterar Games Industry. Han är känd för filmerna 28 dagar senare och Ex Machina, och har även skrivit story till spelet Enslaved: Odyssey to the West.

Vidare är Game of Thrones-författaren George R.R. Martin med som producent. Han bidrog till världsbygget i Elden Ring, så koppling finns.

Det är okänt när filmen kan få premiär. Några skådespelarnamn har vi inte heller än, så det lutar åt att det kan dröja ett tag.

Mer Elden Ring blir det redan nästa vecka: co-op-avstickaren Nightreign släpps den 30:e. Vi recenserar så fort som möjligt.