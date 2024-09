Äntligen är man tillbaka vid quiz-rodret! Det var fantastiskt kul att se engagemanget kring CS-quizet och vilken koll FZ hade. Jag vet inte om jag tagit mig vatten över huvudet här, för om sanningen ska fram så har Quake inte varit mitt go to när det kommer till spel genom åren. Men jag tror ändå jag lyckats snappa upp tillräckligt för att ge läsarna en match och hålla AOC-flaggan högt. Går det förresten att ta in request från läsarna till nästa gång? Jag hade gärna velat veta vilket spel de helst hade utmanat mig i!