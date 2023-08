Ärligt talat, jag hatar att flytta. Packa ner miljontals saker, kånka över dem till nya lyan, och sedan packa upp. Det är nog det värsta jag vet. Men ibland kan saker jag avskyr i verkliga livet faktiskt lysa upp i spelformat. Moving Out 2 är ett co-op-spel som understryker detta på bästa sätt.

"Allt behöver inte vara nytt för att det ska bli roligt"

Moving Out är likt Overcooked ett spel för upp till fyra spelare där samarbete är fokuspunkt. I Overcooked handlar det om kökskaos och i Moving out om att driva en flyttfirma – också kaos. Premisserna är enkla, men mer ofta än inte spårar det ut fullständigt där man både skriker och skrattar åt varandra hemma i soffan. Moving Out 2 är inte någon avstickare i den bemärkelsen och nyheterna är inte heller enorma om vi ska jämföra med första spelet.

Men allt behöver inte heller vara nytt för att det ska bli roligt.

Egentligen behövs det inte någon vidare beskrivning om vad Moving Out 2 går ut på då titeln är självförklarande. Vi väljer varsin figur och sedan susar man runt i en flyttbil och gör olika flyttjobb för firman F.A.R.T (Furniture Arrangement & Relocation Technicians – vad trodde du?). Humorn kan vara lite juvenil, men jag drar på smilbanden då och då i alla fall. Det finns gott om fåniga karaktärer att vraka bland och på resans gång låser vi upp fler. Min favorit är snubben (snubban?) med majskolven som huvud. Vem du än väljer är målet att göra klart flyttjobben så snabbt du kan och därmed få så bra betyg som möjligt.

Det finns vissa skillnader jämfört med föregångaren och den största är att det nu går att spela online via cross-play, och inte bara lite till soffsamarbete. Det är såklart svårare att flytta på distans, men möjligheten uppskattas. Det går bara köra med dina vänner på listan så det finns ingen möjlighet att hoppa in och lira med främlingar. Det är kanske en nackdel samtidigt som spelet ändå känns riktat mot att spela med nära och kära.

Ett kaotiskt pussel. "Packmore, vi har kommit för att hjälpa er!" Att strategiskt dela upp uppgifterna är klokt. Alien med fem ögon? Majskolv med hatt? Moln? Alla dessa val! Moving Out reser bortom Packmore.

Spelet vidgar också vyerna, och jag och mitt flyttgäng åker från Packmore genom portaler för att besöka andra galna ställen. Det finns fler möjligheter till att skräddarsy spelet än förut, och därmed göra det mer tillgängligt. Jag kan ta bort tidsfristen när jag spelar med mina barn för att det inte ska bli alltför stressigt. Det finns även möjligheten att kunna göra så att stora möbler blir lättare att dra runt på en person i stället för att man tvingas vara två. Kort och gott går det att skräddarsy spelet så att det passar vilken spelgrupp som helst (något utvecklarna berättar mycket mer om här).

"Det är precis så enkelt som det låter – tills det inte längre är det"

Charmen med Moving out 2 är enkelheten. Det finns egentligen bara två knappar att bry sig om: en för att hoppa, den andra för att greppa saker. Alla kan spela, men utmaningen ligger i att lyckas korrdinera sitt lilla flytteam så att allt blir så effektivt som möjligt när du flyttar bohaget. En bör kanske stå ute vid lastbilen och packa medan två andra bär de tunga möblerna och den fjärde samlar ihop småkrafset. Det är precis så enkelt som det låter – tills det inte längre är det. Kaos bryter ut när jag och frugan bestämmer oss för att slänga ut soffan genom fönstret på övervåningen för att spara tid. Den landar visserligen i lastbilen, men river också ut allt där inne som är (var) fint staplat av min kompis. Den dåliga stämningen är ett faktum.

Spelet handlar inte bara om att packa ner saker. Ibland får vi även packa upp, och då gäller det att ställa sakerna där de ska vara i huset. En annan gång så är vi på en bondgård och ska samla ihop djuren. Det blir direkt en dråplig historia då de inte står still en sekund och man måste stänga grindarna så inte en smiter när man ska in med en annan. Det finns också minispel där man ska släpa en möbel genom en labyrint på tid, och liknande. Moving Out 2 har därför mycket större variation än sin föregångare och kan beskrivas lite som en plus-plus-meny till första spelet. Samma grund, men det som lagts till gör spelet matigare och bättre.

"Plusmeny"

Det är stressande och frustrerande samtidigt som det är vansinnigt roligt. Ettan var redan ett lysande partyspel, men nu har utvecklarna gjort så att det går att ha kul i alla åldrar med alla förutsättningar. Spelet fungerar både som den där kaotiska partyhöjaren (förstöraren?) eller som spelet där familjen lär sig vikten av samarbete. Moving Out 2 är inte tänkt att spelas ensam, men i sällskap lovar jag ett fantastiskt nöje.

Fotnot: Xbox Series X-versionen testad. Släpps även till pc, PS5, PS4, Xbox One och Switch.