I S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl från GSC Game World utforskar spelaren en mystisk och farlig värld runt Tjernobyls kärnkraftverk. Spelet tillkännagavs redan 2010 och efter en lång utveckling släpptes det slutligen i november 2024. Den ödesmättade atmosfären och de intensiva striderna hyllades särskilt i FZ:s recension, där spelet belönades med betyget 4 av 5.

För att maximera spelupplevelsen är S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl optimerat för att dra full nytta av moderna tekniker som ray tracing, NVIDIA Reflex och DLSS 3. Tillsammans med ett kompatibelt grafikkort i NVIDIA GeForce RTX 40-serien får du en visuellt imponerande och helt uppslukande upplevelse i den dystopiska, öppna spelvärlden.

Genom att aktivera DLSS 3 och Frame Generation på ett grafikkort i NVIDIA GeForce RTX 40-serien kan bildfrekvensen i Stalker 2: Heart of Chornobyl ökas dramatiskt. Med hjälp av tekniken är det möjligt att fördubbla eller till och med tredubbla bildfrekvensen vid 4K-upplösning, beroende på vilket grafikkort som används.

Till exempel når NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti över 100 FPS på högsta grafikinställningar med full ray tracing aktiverad. Vid 1440p kan grafikkortet leverera över 125 FPS.

DLSS-tekniken fungerar genom att rendera bildrutor i en lägre upplösning och sedan skala upp dem med hjälp av AI. Frame Generation lägger till ytterligare bildrutor, vilket minskar belastningen på GPU:n och höjer bildfrekvensen ytterligare.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl är också optimerat för NVIDIA Reflex, en teknik som minskar systemfördröjningen mellan knapptryckning och åtgärd i spelet. Detta är särskilt värdefullt i intensiva strider, där snabba reaktioner kan vara skillnaden mellan liv och död i det karga och farliga landskapet. Är du redo att ta klivet ut i Zonen?

