Första Deus Ex kom 2000 och blev en klassiker med sin mix av rollspel och FPS. Spelet fick en uppföljare som inte mottogs riktigt lika bra och efter det blev serien vilande. Men 2013 fick Deus Ex äntligen en nystart som också blev väl mottagen. Spelet fick även det en uppföljare några år senare i Deus Ex: Mankind Divided. Dessvärre så tog det stopp där då det tredje spelet blev nedlagt efter att Embracer gjorde en stor omstrukturering 2024.

Enligt källor vill dock Eidos-Motreal hemskt görna göra en ny uppföljare och har även pitchat idéen till externa partners och förläggare i flera år. Dessvärre har de dock inte haft någon vidare tur med detta än så länge då spelserien anses vara för nischad för dagens spelklimat.

Vill ni här på FZ ha ett Deus Ex 3? Eidos-Montreal vill i alla fall verkligen göra en uppföljare och fortsätter att pitcha. Skam den som ger sig!

Tack för nyheten @magma